Юлия Шойгу открыла курс МЧС РФ по помощи людям в трудной ситуации

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Центр экстренной психологической помощи МЧС России запустил курс, повышающий уровень оказания помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Просветительский проект, запущенный с онлайн-сервисом «Грань.РФ» рассчитан на специалистов - свои опыт и знания им будут передавать лучшие профессионалы Министерства по чрезвычайным ситуациям. С первой лекцией выступила директор центра Юлия Шойгу.

«Сегодняшний семинар посвящен теме психологической помощи при травматическом стрессе. Тема очень актуальная, материал рассчитан на специалистов, работающих в этой области. Мы приняли это решение, потому что эти материалы востребованы для широкого круга специалистов - психологов, психотерапевтов, социальных работников, психотерапевтов - все тех, кто помогает людям справится с непростыми жизненными ситуациями. Очень надеемся, что они будут проходить раз в месяц. Это хорошее начало», - рассказала Юлия Шойгу.

Ранее Юлия Шойгу рассказала «Звезде» о разработке документа, который законодательно определит понятие психологической помощи. С ростом популярности услуг психологов появилось большое количество людей, которые не обладают должной компетенцией.