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«Охватить все сферы деятельности»: Юлия Шойгу рассказала о необходимости закона о психологической помощи

Алексей Курильченко
15:37 23.11.2022
Документ даст возможность определить, что является профессиональной психологической помощью, что позволить людям обращаться к настоящим специалистам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Директор центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу рассказала телеканалу «Звезда» о разработке документа, который законодательно определит понятие психологической помощи. С ростом популярности услуг психологов появилось большое количество людей, которые не обладают должной компетенцией.

«В профессиональном сообществе очень давно ведутся разговоры о важности закона о психологической помощи. Этим разговорам почти 30 лет. Так получилось, что психология осталась практически единственной областью, которая никак не отрегулирована в нормативном поле. Это ведет к целому ряду неблагоприятных последствий. Это создает широкое трактование того, что называется психологической помощью. И поскольку ее популярность растет, приписываются разные явления, не относящиеся к профессиональной психологии, в том числе оккультного характера. Мне кажется, что человек, обращающийся за помощью, имеет право знать, к кому он обращается - к профессиональному психологу или в магический салон, бизнес-тренеру, тренеру личностного роста и так далее», - рассказала Юлия Шойгу.

По ее словам, документ даст возможность определить понятие профессиональной психологической помощи. Отличить профессионального психолога позволит диплом о психологическом образовании.

«Это профессия, которая требует достаточно длительного обучения. Психологи-бакалавры учатся четыре года, для уровня специалиста и магистра нужно пять-шесть лет. Такой объем знания невозможно освоить на курсах», - рассказала Шойгу.

На данный момент сообщество ведет обсуждение того, как будет выглядеть документ, который впоследствии может стать законом.

«Сейчас вариантов и предложений, обсуждений достаточно много в открытом доступе. Предлагаю обсуждать конкретные позиции, когда появится конкретный документ, официально опубликованный. Было несколько рабочих групп, представлявших Российское психологическое общество, которые исходя из разных профессиональных позиций пытались максимально корректно сконструировать документ таким образом, чтобы охватить все сферы психологической деятельности, все сферы, в которых оказывается психологическая помощь. Их очень много, почти в каждом ведомстве есть своя психологическая служба - у силовиков, в системе здравоохранения, образования, социальной поддержки, на производствах. Плюс есть огромный сектор частной практики», - рассказала директор.

Именно поэтому, по мнению Шойгу, необходимо уделить максимально возможное внимание проработке предстоящего документа. Юлия Шойгу также была в составе одной из групп, работавших над документом. Группа состояла в большинстве своем из специалистов Российского психологического общества.

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