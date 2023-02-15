Воздушную тревогу объявили в киевском регионе

Сигналы воздушной тревоги звучат в Киеве и еще пяти регионах Украины.

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Власти Киева объявили воздушную тревогу и включили сирены в столице Украины и на территории Киевской области. Информация о населенных пунктах, в которых ревет тревожная сигнализация, размещена на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации.

Сирены воздушной тревоги включили 15 февраля в 14.28, сообщает РИА Новости.

Сегодня же с воздушной тревогой столкнулись также жители Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областей Украины и подконтрольной Киеву части Запорожья.

Напомним, что после теракта на Крымском мосту, совершенного украинскими спецслужбами, ВС России с 10 октября наносят точные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, и воздушная тревога стала нормой жизни для Украины.