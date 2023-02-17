Посла Италии вызвали в МИД РФ из-за отмены выступлений российских исполнителей

В МИД подчеркнули, что Россия настроена на открытый диалог и сотрудничество в культурной сфере с Италией.

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МИД РФ вызвал посла Италии Дж. Стараче в ответ на отмену руководством его страны гастролей ряда российских исполнителей. Об этом сообщает сайт внешнеполитического ведомства.

В МИД состоялась беседа с итальянским дипломатом, в которой были озвучены основные претензии российской стороны в связи с недружественными действиями.

«Было выражено недоумение российской стороны в связи с отменой в Итальянской Республике в последнее время выступлений ряда российских исполнителей», - сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В МИД считают, что «решения итальянских властей свидетельствуют о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов». Подобные действия «диссонируют с заявлениями представителей итальянского руководства о важности сохранения единого пространства европейской и мировой культуры, недопустимости возведения в нем барьеров и ограждений по национальному признаку».

По итогам встречи прозвучало заявление о том, что «Россия остается открытой к диалогу в области культуры и не намерена вводить ограничений в отношении деятелей культуры из Италии». Условием подобного диалога и культурного обмена названо соблюдение итальянской стороной «равноправия и взаимности при осуществлении связей».

Кроме того, разговор коснулся военной помощи Украине со стороны Запада и дана жесткая оценка продолжающихся поставок киевскому режиму вооружений и военной техники, что приводит к эскалации конфликта.

Ранее сообщалось, что сезон в миланском Ла Скала открылся премьерой «Бориса Годунова» на русском языке, что вызвало большой общественный резонанс в Европе, а Ильдар Абдразаков назвал премьеру грандиозным событием в мировой культуре.