Песков заявил, что Путин всегда готов к диалогу с Лукашенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин всегда расположен к диалогу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал намерение белорусского лидера собрать президентов США и РФ в Минске.

«Президент Путин всегда готов к диалогу с президентом Белоруссии, который будет сегодня в Москве», - подчеркнул Песков.

Ранее Лукашенко отмечал, что готов встретиться с американским лидером Джозефом Байденом, как вариант - вместе с Путиным.

Напомним, со слов Дмитрия Пескова стало известно, что Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко в пятницу, 17 февраля. Отмечено, что беседа будет обстоятельной, однако темы разговора двух лидеров названы не были.