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Освобожденные из плена луганчане рассказали, что их угнетали за гражданство России

Владислав Кустов
Марина Крижановская
01:45 17.02.2023
Они добавили, что в плену дают сроки за гражданство России и за «незаконное участие в террористических организациях».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие рассказали, как к ним относились там. Один из них сообщил, что «угнетали за российское гражданство, ведь Луганск - это Украина».

«Узнает, что ты с Луганска там, с Донецка. Смотрит и говорит: "А, у тебя российское гражданство! Почему у тебя российское гражданство?" Вот из-за этого. Негативно относятся к этому. Говорят: "Вы же Украина"», - поделился один из военнослужащих.

Бойцы, которые сами родом из Луганска - луганчане, добавили, что по 15 лет дают за измену родине, «за то, что у тебя гражданство российское» и за «незаконное участие в террористических организациях» и «незаконное участие в вооруженных бандформированиях».

Ранее «Звезда» показала, что в Москву прилетели освобожденные из украинского плена бойцы. В этот раз на Родину возвращен 101 боец.

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