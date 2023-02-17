Освобожденные из украинского плена бойцы прилетели в Москву

Ранее сообщалось о возвращении на родину 101 военнослужащего.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские бойцы, освобожденные из украинского плена, прибыли на аэродром Чкаловский. На опубликованных кадрах видно, как они выходят из самолета.

Некоторые из освобожденных военнослужащих ранены, их поддерживают товарищи.

Ранее сообщалось о возвращении в Россию 101 бойца. Как отмечает Минобороны России, в плену им грозила смертельная опасность. «Звезда» опубликовала кадры с военнослужащими, возвращающимися на родину.