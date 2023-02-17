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Блогера Савина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на 50 тысяч рублей

Алексей Курильченко
14:48 17.02.2023
Бывший футболист опубликовал видео, в котором украинские футболисты высказывались о спецоперации.
Блогера Савина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на 50 тысяч рублей
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего футболиста и блогера Евгения Савина. Штраф назначен по факту дискредитации Вооруженных сил РФ.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы 17 февраля Савин Евгений Леонидович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в 50 тысяч рублей», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда.

Напомним, после начала специальной военной операции Савин опубликовал видео, на котором о конфликте высказывались украинские футболисты. После этого бывший спортсмен заявил, что покинул Россию и зарегистрировал футбольную команду на Кипре.

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