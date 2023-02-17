В стране и мире Блогера Савина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на 50 тысяч рублей Алексей Курильченко Бывший футболист опубликовал видео, в котором украинские футболисты высказывались о спецоперации. © Фото: Владимир Песня, РИА Новости Читайте нас на: Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего футболиста и блогера Евгения Савина. Штраф назначен по факту дискредитации Вооруженных сил РФ. «Постановлением Тверского районного суда города Москвы 17 февраля Савин Евгений Леонидович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в 50 тысяч рублей», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда. Напомним, после начала специальной военной операции Савин опубликовал видео, на котором о конфликте высказывались украинские футболисты. После этого бывший спортсмен заявил, что покинул Россию и зарегистрировал футбольную команду на Кипре. Экспертное мнение и аналитика