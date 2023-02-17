«Шапку вы носите как Соловей-разбойник»: Путин пошутил над характером Миллера

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Президент России Владимир Путин оценил головной убор председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера. Российский лидер во время разговора по видеосвязи с Миллером, находящимся на площадке в Петербурге, отметил, что он носит шапку как у Соловья-разбойника, и это показывает черты его характера.

«Поскольку я вижу, что шапку вы носите как Соловей-разбойник, это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера», - сказал глава государства на мероприятии по случаю 30-летней годовщины «Газпрома».

Немногим ранее Владимир Путин заявил, что газ был и еще очень долго будет сохранять статус ценнейшего ресурса и реального актива. При этом, подчеркнул президент, спрос на это сырье будет только расти.