Путин уверен, что газ был и еще долго будет ценным ресурсом и реальным активом

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Президент России Владимир Путин выразил мнение, что газ был и еще очень долго будет сохранять статус ценнейшего ресурса и реального актива. Об этом российский лидер заявил на мероприятии в честь 30-летия компании «Газпром».

«Конкретные задачи, новые проекты "Газпрома" прорабатываются на основе экспертного детального анализа и прогноза изменений тенденций на глобальных рынках, а они говорят о том, что газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом, спрос на который будет только расти», - подчеркнул российский лидер.

Ранее в Турции заявили о долгосрочных контрактах с Россией по газу. Министр энергетики и природных ресурсов Турции также подчеркнул, что страна не присоединилась к санкционной политике против РФ.



