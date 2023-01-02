В Турции заявили о долгосрочных контрактах с Россией по газу

Министр энергетики и природных ресурсов Турции также подчеркнул, что страна не присоединилась к санкционной политике против РФ.

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Контракты Турции с Российской Федерацией по поставкам газа долгосрочные, в них учитываются мировые цены и объемы. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

«Мы имеем долгосрочные контракты с Россией. В силу рыночных моментов, я не могу обнародовать цену, но в них учитываются мировые цены и объемы», - цитирует РИА Новости Донмеза, ссылаясь на интервью телеканала TVnet.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции также подчеркнул, что страна не присоединилась к санкционной политике против Российской Федерации и в этой связи «сегодня не ищет альтернативные источники поставок газа».

Ранее президент России Владимир Путин обсуждал с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону инициативу создания газового «хаба» в Турции. В ходе разговора было акцентировано особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли.