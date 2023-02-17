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Песков подтвердил добровольность разовых взносов бизнеса в бюджет

Вероника Волосунова
13:39 17.02.2023
При этом в Кремле отметили, что такое взаимодействие не останется незамеченным.
Песков подтвердил добровольность разовых взносов бизнеса в бюджет
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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По словам пресс-секретаря России Дмитрия Пескова, участие крупного бизнеса в планируемом разовом взносе в бюджет не будет обязательным.

«Ключевое слово - "добровольный", но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса - это дорога в двустороннем движении», - заявил Песков.

Взносы коснутся только крупного бизнеса. Нефтегазовый сектор, а также малый и средний бизнес освобождаются от данной инициативы.

В начале февраля стало известно об обсуждении правительством РФ с бизнесом добровольных взносов из прибыли за 2022 год, который, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, оказался удачным. Сначала говорилось, что взносы будут добровольными, но позже замглавы Минфина Алексей Сазонов заявил, что они могут стать обязательными.

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