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Сенатор Джабаров назвал политической глупостью слова Нуланд об ударах по Крыму

Алексей Курильченко
10:54 17.02.2023
Российские военные объекты в Крыму полностью защищены от возможной атаки, отметил зампредседателя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Заявления замгоссекретаря Виктории Нуланд о «легитимности» ударов по военным объектам РФ в Крыму являются большой политической глупостью. Политик является «известным американским ястребом» и одним из архитекторов госпереворота на Украине, поэтому ей свойственны острые заявления. Об этом «Звезде» рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что российские базы на полуострове имеют всю необходимую защиту для отражения возможной атаки.

«В Крыму испокон веков была военная база Черноморского флота. Она стояла еще до того, как сама Украина появилась как государство. И она осталась после распада Советского Союза. Конечно, после возвращения Крыма в состав России обороноспособность полуострова усилилась, там появились специальные защитные вооружения», - рассказал сенатор.

Воинственные высказывания Нуланд, по словам Джабарова, обязательно вызовут негативную реакцию. Но с политической точки зрения ее слова не имеют никакого веса.

«Ее заявления ничтожны, потому что никакой ответственности она, к сожалению, не несет. А она говорит от лица целого государства. Я думаю, что это большая политическая глупость», - заявил Джабаров.

Напомним, замгоссекретаря Нуланд в ходе мероприятия Центра Карнеги заявила, что военные объекты России в Крыму являются «легитимными целями» для Украины. Пресс-секретарь российского посольства в Вашингтоне Игорь Гиренко подчеркнул, что такие высказывания подтверждают вовлеченность США в конфликт.

Ранее Нуланд заявила, что Штаты не успеют поставить Украине танки Abrams к весне. Она объяснила это сложностью танка и необходимостью значительной подготовки.

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