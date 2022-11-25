Опрос ФОМ: Путину доверяют большинство россиян

Опрос ФОМ также показал, что большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту.

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Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доверяют 75% россиян, 77% считают, что он хорошо работает на своем посту. Это следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».

Большинство опрошенных россиян (75%) заявили, что скорее доверяют Владимиру Путину. Опрос показал, что скорее не доверяют 14% респондентов, а 11% затруднились с ответом.

В том, что глава Российского государства скорее хорошо работает на своем посту, уверены 77% респондентов. Еще 10% придерживаются противоположного мнения.

Опрос «ФОМнибус» проводился 18-20 ноября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 регионов Российской Федерации.

Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показывал, что 79% россиян оценивают работу президента РФ положительно и 77% склонны доверять Владимиру Путину.