Путин подписал указ о награждении главы КС Зорькина орденом Андрея Первозванного
Председатель суда награжден за выдающиеся заслуги и многолетнюю государственную деятельность.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Конституционного суда Валерия Зорькина высшей наградой РФ - орденом Андрея Первозванного - за выдающиеся заслуги. Документ опубликован на сайте правовой информации.
«За выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного председателя Конституционного суда Российской Федерации Зорькина Валерия Дмитриевича», - говорится в тексте указа.
Ранее Путин вручил орден «За военные заслуги» ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода Дмитрию Лебедеву. Он является создателем линейки одноименных пистолетов, которые придут на смену пистолету Макарова.