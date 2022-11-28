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Путин наградил создателя пистолета Лебедева орденом «За военные заслуги»

Максим Крюков
15:24 28.11.2022
Дмитрий Лебедев разработал основные технические решения пистолета Лебедева компактного (ПЛК) и модульных пистолетов Лебедева (МПЛ и МПЛ1).
Путин наградил создателя пистолета Лебедева орденом «За военные заслуги»
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода Дмитрий Лебедев, который создал линейку пистолетов на замену пистолету Макарова (ПМ), был награжден орденом «За военные заслуги». Награду разработчику вручил президент России Владимир Путин.

«Дмитрий Лебедев награжден орденом за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной техники и вооружения, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд», - говорится в сообщении пресс-службы группы компаний «Калашников».

В концерне добавили, что инженер-конструктор разработал основные технические решения пистолета Лебедева компактного (ПЛК) и модульных пистолетов Лебедева (МПЛ и МПЛ1). Сообщается, что ПЛК предназначен для замены пистолета Макарова (ПМ), который был создан в 1948 году, а МПЛ может встать на вооружение вместо пистолета Ярыгина 6П35 в подразделениях Росгвардии.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» намерен нарастить производство всей линейки оружия, которое выпускает объединение. В том числе ракет, беспилотников и артиллерийских снарядов. Глава холдинга Алан Лушников отметил, что заказчик принял решение о необходимости разработки следующего поколения экипировки.

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