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Песков сообщил о пятничной встрече Путина и Лукашенко в Москве

Алексей Курильченко
12:35 16.02.2023
Встреча в Ново-Огарево будет «обстоятельной», отметил представитель Кремля.
Песков сообщил о пятничной встрече Путина и Лукашенко в Москве
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в пятницу, 17 февраля. Встреча состоится в резиденции российского лидера в Ново-Огарево. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается подготовки к встрече завтра двух президентов, Путина и Лукашенко, да, я могу подтвердить, такая встреча готовится», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля не сообщил темы, которые будут обсуждать президенты, но отметил, что встреча будет обстоятельной.

В январе министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с Лукашенко в Минске. В ходе беседы дипломат заявил, что договоренности Путина и Лукашенко по вопросам военного сотрудничества являются своевременными с точки зрения готовности к любому развитию событий.

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