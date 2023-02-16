Песков сообщил о пятничной встрече Путина и Лукашенко в Москве

© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в пятницу, 17 февраля. Встреча состоится в резиденции российского лидера в Ново-Огарево. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается подготовки к встрече завтра двух президентов, Путина и Лукашенко, да, я могу подтвердить, такая встреча готовится», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля не сообщил темы, которые будут обсуждать президенты, но отметил, что встреча будет обстоятельной.

В январе министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с Лукашенко в Минске. В ходе беседы дипломат заявил, что договоренности Путина и Лукашенко по вопросам военного сотрудничества являются своевременными с точки зрения готовности к любому развитию событий.