Адвокат Ефремова: решение о наказании не связано с отрицательными характеристиками актера

Он также рассказал, что в планах актера на будущее путь на «исправление и на выход в общество».

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Наказание актера Михаила Ефремова, который осужден на 7,5 года за ДТП с летальным исходом из-за вождения в нетрезвом виде, останется без изменений. Такое решение вынес Алексеевский районный суд Белгородской области.

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что отсутствие обвиняемого на заседании о замене части срока на принудительные работы в Алексеевском районном суде Белгородской области - это его право, как и решение отозвать ходатайство несколько дней назад.

«Наказание отбывает в рамках закона, никаких поблажек ему нет, работает вместе со всеми, спальное место также находится в общем помещении... никак не связано с отрицательными характеристиками», - добавил Юрий Падалко.

Падалко также сообщил о дальнейших действиях подсудимого. Ефремов продолжит отбывать наказание. У него сейчас «план исправления и на выход в общество». О состоянии Ефремова адвокат сказал, что у актера бывают болезни - ему оказывается медицинская помощь на уровне медчасти колонии. Актер продолжает заниматься творчеством.

Ранее суд оставил без изменений наказание Михаилу Ефремову. Актер не участвовал в заседании.