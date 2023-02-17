Суд оставил без изменений наказание Михаилу Ефремову

Ранее стало известно, что актер отказался участвовать в заседании даже по видеосвязи.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба Мосгорсуда, РИА Новости

Наказание актера Михаила Ефремова, который осужден на 7,5 года за ДТП с летальным исходом из-за вождения в нетрезвом виде, останется без изменений. Такое решение вынес Алексеевский районный суд Белгородской области.

Ранее было направлено ходатайство о замене части срока заключения на принудительные работы. Позже актер сам попросил остановить его. Сегодня он не явился в суд, отказавшись участвовать в заседании даже по видеосвязи. Его интересы представлял адвокат Юрий Падалко. На заседание также не явился и потерпевший Виталий Захаров.