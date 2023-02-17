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Политолог Марков назвал конференцию в Мюнхене «мозговым штурмом» по Украине

Алексей Курильченко
12:43 17.02.2023
В ходе мероприятия участники обдумают ситуацию на Украине - каких-либо заявлений или действий по ее итогам ожидать не стоит, заявил директор Института политических исследований.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jörg Carstensen, dpa, Globallookpress
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Мюнхенская конференция по безопасности, которая откроет свои двери сегодня, станет местом, где участники проведут «мозговой штурм» по ситуации на Украине. Ожидается, что на ней выступят канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис. Участие примут 40 мировых лидеров и 100 министров. О чем они будут говорить, рассказал «Звезде» директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Такого рода конференции представляют собой мозговой штурм. Трудно предсказать, к каким выводам они придут. Может, они решат выходить на мир. Может, придут к выводу, что Запад больше не может терпеть киевскую хунту, чудовищный террористический режим. Может, решат, что "Россию нужно добивать". Точно сказать нельзя», - заявил политолог.

Каких-либо решений по итогу конференции ждать не стоит - мероприятие призвано оставить участникам пищу для размышлений по сложившейся ситуации.

«Они там не примут никаких решений. Потом, когда участники придут к каким-то выводам у себя в голове, приедут к себе и на основе этих выводов уже будут принимать какие-то решения», - рассказал Марков.

Ранее исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил, что заявления президента РФ Владимира Путина в ходе Мюнхенской конференции 2007 года стали реальностью. Он отметил, что в уходящем году произошли радикальные изменения мира, в том числе и в вопросе мировоззрения.

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