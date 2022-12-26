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Все то, о чем говорил российский президент Владимир Путин в мюнхенской речи, стало реальностью. Такое мнение высказал исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. По его словам, события уходящего года заставляют переосмыслить многие мировоззренческие вопросы.

«Это был год радикального слома миропорядка, он изменился для Европы очень серьезно в сфере безопасности. Этот год стал для мира переломным, когда все то, о чем говорил Путин в своей мюнхенской речи, стало реальностью», - заявил Кирилл Вышинский в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что в уходящем году произошли радикальные изменения мира, в том числе и в вопросе мировоззрения.

«Что нас связывает или разъединяет с Западом, что собой представляет глобальная безопасность, что является сутью политического процесса. Я бы переосмыслил также, в чем смысл существования отдельного человека, общества, что связывает общество, что его движет, ради чего нужно бороться, ради чего стоит умирать, а ради чего нет», - добавил Кирилл Вышинский.

Напомним, 10 февраля 2007 года российский лидер Владимир Путин на Мюнхенской конференции по безопасности произнес свою знаменитую речь, в которой раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Также президент выступил против планов расширения НАТО.

Уже спустя более чем полтора десятилетия западные политики признали правоту Владимира Путина. Так, в начале этого года скончавшийся на днях председатель Государственного совета и бывший глава МИД Италии Франко Фраттини отметил, что российский президент был прав, когда на конференции в Мюнхене в 2007 году заявил о необходимости преодолеть однополярность мира.