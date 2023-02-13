Актер Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о замене наказания на принудительные работы

Заседание о прекращении производства пройдет в Алексеевском районном суде Белгородской области 17 февраля.

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Актер Михаил Ефремов попросил суд прекратить производство по его ходатайству о замене части срока заключения на принудительные работы, которое было подано 23 января. Заседание проходит в Алексеевском районном суде Белгородской области.

«В Алексеевский районный суд Белгородской области поступило ходатайство осужденного Ефремова М.О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания - принудительными работами», - цитирует слова судьи корреспондент ТАСС.

Решение о прекращении производства будет принято в ходе заседания 17 февраля.

Напомним, Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы после ДТП, в ходе которого актер, находясь в нетрезвом состоянии, столкнулся с другим автомобилем. Его водитель, курьер Сергей Захаров, погиб.