Спасатели МЧС направлены на поиски аварийно севшего вертолета на Сахалине

К поискам воздушного судна привлечено 18 человек и восемь единиц техники.

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Спасатели МЧС России отправились на место аварийной посадки вертолета Robinson в Сахалинской области. Отмечается, что воздушное судно совершило аварийную посадку северо-восточнее горы Красная.

В спасательном ведомстве уточнили, что на поиски была направлена наземная группа спасателей на снегоходах. Более того, в готовность был приведен вертолет Ми-8 МЧС России. В поисковых мероприятиях задействованы 18 человек и восемь единиц техники.

Напомним, утром 17 февраля поступили сообщения, что в Сахалинской области пропал с радаров вертолет, на борту которого находились три человека. Позднее в МЧС подтвердили аварийную посадку вертолета.