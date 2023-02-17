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Началось заседание о замене части срока заключения Ефремова на принудительные работы

Вероника Волосунова
10:35 17.02.2023
На заседание не явились ни актер, просивший ранее остановить производство по его ходатайству, ни потерпевший.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба Мосгорсуда, РИА Новости
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В Алексеевском районном суде Белгородской области началось заседание о замене части срока заключения актера Михаила Ефремова, осужденного в сентябре 2020 года за ДТП со смертельным исходом, на принудительные работы.

Ранее подсудимый обращался с просьбой прекратить производство по ходатайству о его деле, поэтому сегодня он отказался участвовать в заседании и не подключился даже по видеосвязи. Интересы Ефремова представляет адвокат Юрий Падалко. Потерпевший Виталий Захаров тоже не явился на заседание. По словам судьи, ему сообщат о результатах.

Ранее актер попросил прекратить производство по ходатайству о замене наказания на принудительные работы. Он был приговорен к 7,5 года лишения свободы после ДТП с летальным исходом. Ефремов находился за рулем в нетрезвом состоянии.

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