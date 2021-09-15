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Адвокат Ефремова рассказал, кто из артистов приезжал к нему в колонию

Алена Миронова
14:27 15.09.2021
Юрист сообщил о хорошем общении заключенных с актером.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Многие переживают за Михаила Ефремова, в том числе и его самые близкие друзья, которые понимают, что с человеком произошло глубокое несчастье. Об этом заявил адвокат актера Петр Хархорин.

«Я знаю, что там были, ну, во-первых, Никита Высоцкий, Гарик Сукачев там был, Охлобыстин был, Гармаш был..»‎, - рассказал адвокат, отвечая на вопрос, кто из артистов приезжал навестить Ефремова в колонии.

Юрист также добавил, что заключенные «по-настоящему хорошо» общаются с актером, что, как он отметил, считается большой редкостью. 

Ранее второй кассационный суд в Москве оставил без изменения наказание актеру.

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