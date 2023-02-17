Минобороны России показало доставку почты для бойцов на передовую

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Фельдъегерская служба продолжает доставлять почту военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Военнослужащие получают посылки и письма из дома.

Родные, друзья и просто неравнодушные люди отправляют вязаные носки, теплые вещи, дополнительную обувь, домашнее варенье. Вместе с посылками со всей России приходят трогательные письма со словами поддержки не только от родных и близких, но и от школьников.

Военные почтальоны развозят отправления непосредственно в районы дислокации соединений. Все конверты и посылки вручаются лично в руки. Линия коммуникаций работает в оба направления. На передовую идут послания от родственников военнослужащих, в обратную сторону - письма наших бойцов.

Служебные помещения узлов фельдъегерско-почтовой связи сейчас напоминают горячий цех. Объем корреспонденции вырос в несколько раз, и персоналу прибавилось работы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов