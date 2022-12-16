«Мама увидит мой почерк»: как работает фельдъегерско-почтовая служба на передовой

Фельдъегерско-почтовая служба работает круглосуточно и без выходных, сомнений нет - строки обязательно дойдут до адресатов. Отправить ответное письмо бойцу можно через любое почтовое отделение.

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Доставка писем в зону специальной военной операции лежит на плечах фельдъегерско-почтовой службы. Их грузовики под охраной ежедневно бывают на передовой. Все конверты и посылки будут вручены лично в руки. Здесь понимают, что порой важнее связи с домом нет ничего. Бойцы готовы писать в ответ при любой возможности. Если есть несколько свободных минут между боевой работой, берутся за ручки.

«Телефон - это электронное, цифровое, а тут живой человек старался, писал, это уже приятно, значит, время потратил», - поделился старший стрелок мотострелкового отделения с позывным «Турист».

Писать личное ему проще от руки, а не печатать в телефоне. Да и другой связи с родными у военнослужащих нет. По понятным причинам сотовые в зоне проведения специальной военной операции ни к чему. Близкие люди обязательно напишут в ответ. И чем длиннее будет письмо из дома, тем спокойней бойцу.

«Появилась возможность, и я решил отправить своей семье: жене, дочке привет. И написать пару слов, что с нами все хорошо, все порядке, чтобы не волновались, не переживали», - сказал боец с позывным «Добрый».

Ежедневно военнослужащие фельдъегерско-почтовой службы развозят по воинским частям и подразделениям около тысячи конвертов. Это немало. Учитывая, что основная обязанность ФПС - это доставка военной корреспонденции, важность и оперативность которой в зоне проведения специальной военной операции невозможно оценить, задержек стараются не допускать.

Фельдъегерско-почтовая служба работает круглосуточно и без выходных, сомнений нет - строки обязательно дойдут до адресатов. Отправить ответное письмо бойцу можно через любое почтовое отделение. Адрес единый: Москва-400, номер воинской части, индекс 103400. Адрес воинской части можно узнать в военном комиссариате по месту призыва.

«Маме пишу, она там волнуется, связи-то нет, как уехал сюда, ну хоть таблетки от сердца пить не будет. Она видит, что почерк-то мой, смс-то может кто угодно написать, а это не подделаешь. Видит: сыночек написал», - рассказал старший стрелок мотострелкового отделения с позывным «Валет».

Слово, написанное родным человеком, - тоже оружие. Мощное и безотказное. Каждый это понимает.

«Вещь, конечно, замечательная. Особенно, когда связаться как обычно по телефону не получается. Как деды наши, получается», - добавил военнослужащий с позывным «Валет».

Ранее в Минобороны России разъяснили, как отправить почту на передовую. Родственники военнослужащих могут отправить письмо через ближайшее отделение «Почты России».