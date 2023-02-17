В стране и мире Ликвидацию сторонников ИГ*, планировавших теракт на химпредприятии в Калужской области, показали на видео Елизавета Потейчук Исламисты намеревались подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео ликвидации сторонников террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в РФ), которые планировали совершить теракт на предприятии химической промышленности в Калужской области.



Злоумышленники планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами, сообщили в ведомстве. Во время задержания силовиками исламисты пытались оказать им вооруженное сопротивление, но были ликвидированы ответным огнем.



По данному факту было возбуждено дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Ранее ФСБ России продемонстрировала видео задержания агента Службы безопасности Украины, причастного к диверсиям на Московской железной дороге (МЖД). * «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. Экспертное мнение и аналитика