Ликвидацию сторонников ИГ*, планировавших теракт на химпредприятии в Калужской области, показали на видео
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео ликвидации сторонников террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в РФ), которые планировали совершить теракт на предприятии химической промышленности в Калужской области.
Злоумышленники планировали подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами, сообщили в ведомстве. Во время задержания силовиками исламисты пытались оказать им вооруженное сопротивление, но были ликвидированы ответным огнем.
По данному факту было возбуждено дело по статье о приготовлении к террористическому акту.
Ранее ФСБ России продемонстрировала видео задержания агента Службы безопасности Украины, причастного к диверсиям на Московской железной дороге (МЖД).
* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.