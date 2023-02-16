В стране и мире Опубликованы первые кадры с освобожденными из плена 101 российскими бойцами Игнат Далакян В Минобороны РФ отмечали, что российским бойцам в плену грозила смертельная опасность. © Видео: saraliev, Telegram © Фото: saraliev, Telegram Читайте нас на: Депутат Государственной думы Российской Федерации, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев опубликовал первые кадры возвращения на Родину 101 российских военных. «Впереди у наших бойцов волнительная встреча с родными, которые ждут своих мужей, сыновей, отцов, братьев - истинных героев. Они сражались за Родину. И этим все сказано», - написал российский депутат в своем Telegram-канале. Напомним, Министерство обороны России сообщило о возвращении из украинского плена более сотни военнослужащих РФ. Российским бойцам, согласно заявлению МО РФ, в плену у украинцев грозила смертельная опасность. Экспертное мнение и аналитика