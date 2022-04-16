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Белоруссия запрещает въезд зарегистрированных в ЕС автомобилей

Марина Крижановская
06:04 16.04.2022
Исключение составит «их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки», а также исключения распространяются на транспортные средства, въехавшие на территорию Белоруссии до 16 апреля и для перевозящих почту и живых животных.
Белоруссия запрещает въезд зарегистрированных в ЕС автомобилей
© Фото: pixabay.com
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Белоруссия ввела ограничения на въезд на свою территорию транспортных средств, которые зарегистрированы в Европейском союзе. Данная мера стала ответной в отношении государств-членов Евросоюза.

«С 00.00 часов 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», - сообщает Минтранс республики в Telegram-канале.

Отмечается, что исключение составит «их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки». Приводится информация, что для таковых транспортных средств определен перечень специальных мест.

Также исключения делаются для транспортных средств, въехавших на территорию республики до 16 апреля и для перевозящих почту и живых животных.

«До 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля 2022 года. Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений», - публикует информацию Минтранс Белоруссии.

Немногим ранее сообщалось, что граждане Литвы и Латвии смогут въехать в Белоруссию без визы с 15 апреля по 15 мая.

Власти приняли такое решение, чтобы дать возможность гражданам сопредельных государств навестить родственников в преддверии церковных праздников.

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