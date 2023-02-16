В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Politico: Блинкен заявил, что США не подталкивают Киев к попыткам занять Крым

Елизавета Потейчук
07:59 16.02.2023
Попытка Киева взять под контроль Крым стало бы пересечением «красной линии» для РФ, считает Энтони Блинкен.
Politico: Блинкен заявил, что США не подталкивают Киев к попыткам занять Крым
© Фото: Freddie Everett, Us State, Globallookpress
Читайте нас на:

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон активно не подталкивает Украину к попытке занять Крым. Блинкен в разговоре с группой экспертов подчеркнул, что такой шаг стал бы пересечением «красной линии» для России.

Таким образом Блинкен создал впечатление, что Вашингтон не считает разумным наступление на Крым в данный момент. При этом политик не высказал такой тезис напрямую.

«По словам четырех человек, знакомых с ответом Блинкена, он сообщил, что США не побуждают активным образом Украину вернуть себе Крым, но решение принимает только Киев», - говорится в материале издания Politico.

Госсекретарь также подчеркнул, что пересечение «красной линии» для РФ может вызвать масштабный ответ со стороны Москвы.

Ранее помощник главы Пентагона заявила, что США не возражают против ударов Киева по Крыму.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:54 В стране и мире
В посольстве РФ назвали диверсию на «Северных потоках» актом международного терроризма
06:41 В стране и мире
Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло в акватории Байкала
05:03 Армия
Видео
Российские топливозаправщики помешали боевикам окружить танковое подразделение
01:59 В стране и мире
В Алабаме потерпел крушение военный вертолет, выживших нет
21:27 В стране и мире
Видео
Дипломат Гаврилов назвал основных выгодоприобретателей от военных поставок Киеву
Популярное
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Видео
Потоки лавы выплескиваются из вулкана Килауэа на Гавайях
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Актер Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о замене наказания на принудительные работы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.