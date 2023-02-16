Politico: Блинкен заявил, что США не подталкивают Киев к попыткам занять Крым

Попытка Киева взять под контроль Крым стало бы пересечением «красной линии» для РФ, считает Энтони Блинкен.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон активно не подталкивает Украину к попытке занять Крым. Блинкен в разговоре с группой экспертов подчеркнул, что такой шаг стал бы пересечением «красной линии» для России.

Таким образом Блинкен создал впечатление, что Вашингтон не считает разумным наступление на Крым в данный момент. При этом политик не высказал такой тезис напрямую.

«По словам четырех человек, знакомых с ответом Блинкена, он сообщил, что США не побуждают активным образом Украину вернуть себе Крым, но решение принимает только Киев», - говорится в материале издания Politico.

Госсекретарь также подчеркнул, что пересечение «красной линии» для РФ может вызвать масштабный ответ со стороны Москвы.

Ранее помощник главы Пентагона заявила, что США не возражают против ударов Киева по Крыму.