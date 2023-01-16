В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Саперы начали разминирование Мариупольского зоопарка после обстрелов

Анастасия Бобылева
Александр Федорчак
06:19 16.01.2023
Для животных происходящее вокруг тоже стресс, как и для людей. Но, как и люди, они постепенно восстанавливаются и продолжают жить дальше.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Мариупольском зоопарке начали активно работать саперы. Они постоянно проверяют места, куда прилетали вражеские снаряды, чтобы зоопарк смог спокойно продолжить свою работу.

Каждый день, уже больше 10 лет, сотрудник Сергей Федоров находится здесь независимо от того, стреляют на улице или нет. Рацион каждого животного он знает наизусть. Прошлой весной во время городских боев Федоров жил здесь вместе с хищниками. Многие звери только недавно начали приходить в себя.

 «Конечно, испуг есть. На животных, как и на людей, влияет. Все это дает им стресс, но они приходят в себя. Если заканчиваются боевые действия, если они не ранены, они восстанавливаются, как люди, и живут дальше обычной жизнью», - поделился он.

Некоторых животных уже не вернуть. В зоопарке хоть и не велось активных боевых действий, но список погибших зверей внушительный.

«Верблюды погибли. Большая потеря для нас, мы их с малышей нянчили, растили. Самец, две самки, их малышей. Семья лам. Практически все африканские страусы. Шотландская коровка. Практически все обезьяны. Самочка птиц. Самочка леопарда. Самец пумы и много мелких животных», - перечисляет Наталья Луценко, технолог Мариупольского зоопарка.

Такую картину, наверное, можно увидеть только здесь. В вольерах сидят белые тигры, а напротив них груда сожженной техники. Машины попали под артиллерийский обстрел еще в марте, но сотрудники их отсюда не убирают. Возможно, используют как еще один экспонат.

Зоопарк уже открыт, однако самые частые гости здесь пока саперы. По просьбе сотрудников Мариупольского Дома животных инженеры проверяют каждый вольер, куда прилетали вражеские снаряды. Также саперы каждый день привозят животным по несколько тонн угощения. И даже хищники, пусть и совсем маленькие, благодарны нашим военным.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:38 Армия
Видео
Сожженный в Соледаре украинский бронеавтомобиль «Козак» показали на видео
22:01 В стране и мире
Видео
Пассажир рухнувшего в Непале самолета снял на видео момент катастрофы
19:09 В стране и мире
Зеленский ввел санкции против почти 200 россиян
18:04 В стране и мире
Спектакль «Лес», в котором играл Назаров, отменили в МХТ им. Чехова
17:58 В стране и мире
«Ангарский маньяк» Попков признался в новых убийствах
Популярное
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.