Саперы начали разминирование Мариупольского зоопарка после обстрелов

Для животных происходящее вокруг тоже стресс, как и для людей. Но, как и люди, они постепенно восстанавливаются и продолжают жить дальше.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Мариупольском зоопарке начали активно работать саперы. Они постоянно проверяют места, куда прилетали вражеские снаряды, чтобы зоопарк смог спокойно продолжить свою работу.

Каждый день, уже больше 10 лет, сотрудник Сергей Федоров находится здесь независимо от того, стреляют на улице или нет. Рацион каждого животного он знает наизусть. Прошлой весной во время городских боев Федоров жил здесь вместе с хищниками. Многие звери только недавно начали приходить в себя.

«Конечно, испуг есть. На животных, как и на людей, влияет. Все это дает им стресс, но они приходят в себя. Если заканчиваются боевые действия, если они не ранены, они восстанавливаются, как люди, и живут дальше обычной жизнью», - поделился он.

Некоторых животных уже не вернуть. В зоопарке хоть и не велось активных боевых действий, но список погибших зверей внушительный.

«Верблюды погибли. Большая потеря для нас, мы их с малышей нянчили, растили. Самец, две самки, их малышей. Семья лам. Практически все африканские страусы. Шотландская коровка. Практически все обезьяны. Самочка птиц. Самочка леопарда. Самец пумы и много мелких животных», - перечисляет Наталья Луценко, технолог Мариупольского зоопарка.

Такую картину, наверное, можно увидеть только здесь. В вольерах сидят белые тигры, а напротив них груда сожженной техники. Машины попали под артиллерийский обстрел еще в марте, но сотрудники их отсюда не убирают. Возможно, используют как еще один экспонат.

Зоопарк уже открыт, однако самые частые гости здесь пока саперы. По просьбе сотрудников Мариупольского Дома животных инженеры проверяют каждый вольер, куда прилетали вражеские снаряды. Также саперы каждый день привозят животным по несколько тонн угощения. И даже хищники, пусть и совсем маленькие, благодарны нашим военным.