Армия спецоперация Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил огневые позиции украинских боевиков в зоне СВО Поражение целей фиксируют при помощи беспилотных летательных аппаратов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» Южного военного округа в зоне специальной операции. Военные в ходе контрбатарейной борьбы наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии украинских боевиков. Также огнем накрываются удаленные от линии соприкосновения укрепленные опорные пункты и долговременные огневые точки противника. Для уничтожения бетонных укрытий используются 152-мм боеприпасы на фугасное действие. Контроль поражения целей осуществлялся при помощи беспилотных летательных аппаратов. Ранее «Звезда» рассказывала, как десантники бьют по украинским боевикам при помощи самоходных орудий «Нона». Врага громят осколочно-фугасными, термобарическими, кумулятивными и активно-реактивными снарядами. Также «Нона» может вести огонь всеми типами мин для гладкоствольных и нарезных минометов соответствующего калибра. Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика