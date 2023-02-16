Лучшие онкологи РФ получили награды в рамках научно-образовательного конгресса

Врачи и специалисты обсуждают особенности профилактики заболевания, методы психологического сопровождения онкологических пациентов и их образ жизни.

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В Москве проходит VII Национальный научно-образовательный конгресс, который посвящен диагностике рака репродуктивных органов. В рамках мероприятия 15 лучших онкологов страны получили награды.

Специалисты обсуждают в том числе особенности профилактики заболевания, методы психологического сопровождения онкологических пациентов и их образ жизни. В лекциях, семинарах и круглых столах принимают участие онкологи, гинекологи, специалисты в области лучевой диагностики и маммологи.

По данным Национального медицинского исследовательского центра акушерства и гинекологиии Кулакова, в нашей стране поражение органов репродуктивной системы диагностируют у каждой пятой женщины, больной онкологией.

Ранее в России нашли новый способ запуска «самоубийства» раковых клеток.