В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России нашли новый способ запуска «самоубийства» раковых клеток

Анастасия Бобылева
09:02 08.11.2022
Программа «самоубийства» клеток злокачественных опухолей запускается с помощью новой комбинации природных и синтезированных молекул.
В России нашли новый способ запуска «самоубийства» раковых клеток
© Фото: Virginie Lefour, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

В России предложили новый способ уничтожения раковых клеток. Ученые обнаружили, что можно запускать программу «самоубийства» таких клеток с помощью комбинации природных и искусственно синтезированных молекул. Об этом рассказали в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Одним из возможных решений в лечении рака является программа запуска самоуничтожения клеток. Она называется апоптоз, и это генетически запрограммированный процесс. Однако в пораженных болезнью клетках он отключен. Ученые во всем мире ищут возможность избирательно запускать апоптоз.

Исследователи из Института биомедицинской химии имени Ореховича (ИБМХ) и Российского университета дружбы народов нашли новую комбинацию природных и искусственно синтезированных молекул, способную инициировать апоптоз и избирательно убивать клетки злокачественных опухолей. Как пишет РИА Новости, они соединили полиамины с искусственно синтезированным так называемым биспидиновым производным.

Полиамины необходимы раковым клеткам для постоянного роста, однако именно они при расщеплении или окислении способны запустить апоптоз. Ученые искали способы активировать распад полиаминов, используя в эксперименте клетки печени крыс и человека.

Сами по себе эти соединения не были токсичны ни для больных, ни для здоровых клеток, однако в присутствии биспидинов апоптоз был запущен и опухолевые клетки погибли.  Авторы работы пояснили, что биспидины активируют функции ферментов, участвующих в расщеплении полиаминов в клетках. В результате этого процесса выбрасываются активные формы кислорода, убийственные для опухолей.

Минобрнауки России поддержало исследование и профинансировало его.

Ранее ученый назвал необычный ранний симптом онкологии. Он заявил, что признаком заболевания может являться ярко выраженная реакция на укусы мелких насекомых вроде мошек или комаров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:51 Армия
Видео
В Минобороны РФ рассказали о дополнительных выплатах для мобилизованных
08:49 Армия
Видео
В Минобороны пояснили, как семья мобилизованного может получить денежное довольствие за него
05:11 Армия
Видео
Конвейерный режим: как рембат невероятно быстро восстанавливает технику в ходе СВО
01:56 В стране и мире
Экстренно севший в Сочи лайнер вылетел в Екатеринбург
00:12 В стране и мире
Украинские националисты обстреляли Горловку снарядами «натовского» калибра
Популярное
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.