В России нашли новый способ запуска «самоубийства» раковых клеток

© Фото: Virginie Lefour, Keystone Press Agency, Globallookpress

В России предложили новый способ уничтожения раковых клеток. Ученые обнаружили, что можно запускать программу «самоубийства» таких клеток с помощью комбинации природных и искусственно синтезированных молекул. Об этом рассказали в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Одним из возможных решений в лечении рака является программа запуска самоуничтожения клеток. Она называется апоптоз, и это генетически запрограммированный процесс. Однако в пораженных болезнью клетках он отключен. Ученые во всем мире ищут возможность избирательно запускать апоптоз.

Исследователи из Института биомедицинской химии имени Ореховича (ИБМХ) и Российского университета дружбы народов нашли новую комбинацию природных и искусственно синтезированных молекул, способную инициировать апоптоз и избирательно убивать клетки злокачественных опухолей. Как пишет РИА Новости, они соединили полиамины с искусственно синтезированным так называемым биспидиновым производным.

Полиамины необходимы раковым клеткам для постоянного роста, однако именно они при расщеплении или окислении способны запустить апоптоз. Ученые искали способы активировать распад полиаминов, используя в эксперименте клетки печени крыс и человека.

Сами по себе эти соединения не были токсичны ни для больных, ни для здоровых клеток, однако в присутствии биспидинов апоптоз был запущен и опухолевые клетки погибли. Авторы работы пояснили, что биспидины активируют функции ферментов, участвующих в расщеплении полиаминов в клетках. В результате этого процесса выбрасываются активные формы кислорода, убийственные для опухолей.

Минобрнауки России поддержало исследование и профинансировало его.

Ранее ученый назвал необычный ранний симптом онкологии. Он заявил, что признаком заболевания может являться ярко выраженная реакция на укусы мелких насекомых вроде мошек или комаров.