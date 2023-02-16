Экраноплан «Орион-25», способный летать со скоростью до 500 км/ч, прошел зимние испытания

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В Карелии на Онежском озере провели зимние испытания экспериментального экраноплана «Орион-25». В ходе мероприятия была проведена проверка обновленной силовой установки, устойчивости и управляемости, а также были отработаны скоростные режимы выхода на экран для создания поисково-спасательного судна в Арктике.

«Орион-25» уникален, так как он может развить большую скорость, как у самолета, и вместе с тем приспособлен для автономного плавания, как корабль. Такие аппараты можно использовать для охраны границы, для устранения последствий стихийных бедствий, в научных экспедициях или при доставке вахтовиков в труднодоступные места.

Экраноплан способен летать на небольшой высоте от поверхности земли, воды, снега или льда. Он развивает скорость до 500 км/час, дальность его полета составляет до 3600 км, а продолжительность - до 11 часов.

Как рассказал генеральный директор экранопланостроительного объединения Олег Волик, расход топлива довольно экономичен благодаря экранному эффекту судна.

Ранее специалисты продемонстрировали низкую отдачу у сбалансированного автомата 6П67. Они поставили стакан с водой на автомат, и стрелок должен был вести огонь из оружия. При стрельбе стакан оставался на месте.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов