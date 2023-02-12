Оружейники показали низкую отдачу автомата 6П67 с помощью стакана воды

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Для наглядной демонстрации очень низкой отдачи у сбалансированного автомата 6П67 был проведен эксперимент. Стрелок должен был вести огонь из оружия, на планку Пикатинни которого журналисты «Военной приемки» поставили стакан с водой. Суть заключалась в том, что отдача автомата 6П67 настолько незначительна, что даже при стрельбе одиночными стакан спокойно продолжал стоять на оружии. Упал он только во время стрельбы в автоматическом режиме на 10-м выстреле.

Автоматы 6П67 (калибр 5,45 мм) и 6П68 калибр 7,62 мм) отличаются почти полным отсутствием отдачи и высокой кучностью стрельбы. Этот результат был достигнут благодаря специальной балансирующей системе.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Сбалансированный автомат» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске журналисты покажут, на что способны автоматы 6П67 и 6П68 и подвергнут их самым жестоким испытаниям.