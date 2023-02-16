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Экс-премьер Украины заявил, что Зеленский и Залужный сохранят свои посты, пока это будет нужно американцам

Марина Крижановская
04:27 16.02.2023
Азаров добавил, что президент Украины и главком ВСУ обогатились благодаря процветающей в стране коррупции: Зеленский превратился уже в миллиардера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Cliff Owen - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Коррупция в высших эшелонах украинской власти не смущает Соединенные Штаты. Объясняется это тем, что пока им необходимы марионетки в лицах Владимира Зеленского и Валерия Залужного, они будут сквозь пальцы смотреть на их воровство. Об этом «Звезде» эксклюзивно рассказал премьер-министр Украины в 2010-2014 гг. Николай Азаров.

В систему коррупция на Украине вошла после пяти лет правления Порошенко. И Зеленский, по словам Азарова, не только не разрушил ее, но и наоборот - использовал для своих потребностей.

«И в течение буквально нескольких лет превратился из не очень крупного бизнесмена, миллионера, но такого, средненького, превратился в миллиардера. Ну что там говорить про Залужного», - указал он.

Азаров добавил: «Что Залужный - марионетка Запада и американцев, что Зеленский - марионетка американцев».

«И как бы они там между собой не ссорились, не чубились, они будут работать ровно до того момента, пока американцы будут считать необходимым их присутствие на этих постах. Они являются исполнителями тех решений, которые американцы принимают. И поэтому какая разница, будет ли Залужный или сохранится ли Зеленский - политика от этого не изменится, потому что политика определяется в Вашингтоне», - пояснил Николай Азаров.

Ранее, говоря об украинской коррупции, экс-премьер упомянул махинации с зерновой сделкой, которая использовалась как серьезный канал для отмывания денег и получения незаконного заработка. Он добавил, что более миллиона тонн зерна прошло через различные сомнительные структуры. 

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