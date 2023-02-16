Боец ВС РФ рассказал, как улетает башня танка от попадания снарядов гаубиц Д-20

По словам военнослужащих, после попадания снаряда БМП разворачивает, «как консервную банку», а у танка улетает башня и повреждается ходовая часть.

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Российский артиллерист с позывным «Прошка» рассказал, как снаряды наших гаубиц разбивают украинскую технику в зоне СВО.

Гаубицы, такие как Д-20 и Д-30, артиллеристы называют безотказными орудиями. В районе Кременной бывает так, что за сутки из одного ствола выпускается более 800 снарядов. Недавно были зафиксированы прямые попадания в цель. Были уничтожены три танка, два БМП и колонна автомобильной техники националистов.

«Прошка» заверяет: осколочно-фугасные снаряды, выпущенные из гаубиц, с легкостью разносят танк и разворачивает БМП, как консервную банку. У танка сразу же улетает башня, серьезно повреждается ходовая часть.

Ранее российские разведчики поразили девять украинских боевиков. Военнослужащим доложили, что в лесу обнаружен вражеский наблюдатель, и они оперативно уничтожили противника.