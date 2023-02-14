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Четыре российских разведчика поразили девять украинских боевиков в зоне СВО

Игорь Лапик
09:46 14.02.2023
Военнослужащим по рации доложили, что в лесу обнаружен вражеский наблюдатель, который может быть предвестником появления диверсионной группы врага.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Группа разведки российских бойцов дает несколько очередей по блиндажу на позициях, отбитых ранее у украинских националистов. Бойцов насторожили свежие следы, ведущие в укрытие. В заброшенных окопах могут прятаться диверсанты, зашедшие к нам в тыл.

Наши бойцы выгнали украинских националистов из укрепрайона. Боевики укрывались в норе от российского артогня. Дальше находится углубление под боеприпасы, цинковыми ящиками от патронов оно прикрыто от осколков. Разветвленная сеть окопов далеко ведет, здесь везде расходятся провода. Несмотря на то что позиции брошены, украинские диверсанты зачастую используют их для схронов с оружием и боеприпасами.

«Они продолжают их использовать, они присыпают, прикапывают в таких начиненных землей мешочках. Они в них тарят боезапас, провизию, какие-то определенные координирующие данные», - рассказал снайпер разыскной группы разведки с позывным Хам.

Поля здесь все перерыты - окопы, траншеи, блиндажи. Диверсионная группа противника может прятаться где угодно. Во время съемки репортажа неподалеку началась стрельба. Разведчик, сопровождавший съемочную группу, поспешил на помощь своим товарищам.

Бойцам по рации доложили, что в лесу обнаружен вражеский наблюдатель, который может быть предвестником появления диверсионной группы противника. В итоге наблюдатель националистов, который мог быть и корректировщиком огня, уничтожен. С места боя разведчики забрали трофеи и личные документы.

У разыскной группы разведки наших военнослужащих имеется большой опыт уничтожения украинских ДРГ. У реки бойцы вчетвером ликвидировали девятерых националистов.

«Они на повороте затоптались, в кучу сбились, мы не дали им рассредоточиться. Ребята пулеметом, гранатометом отработали сразу пять человек, даже "трехсотых" не было. Остатки четырех человек пошли дальше. В группе были один поляк, по телефону поняли, что польский язык, и два грузина. По шевронам, по телефонам поняли», - отметил командир разыскной группы разведки с позывным Жгут.

Украинские боевики очень часто минируют места покинутых позиций. Особенно подходы к своим схронам. В этот раз разведчики обнаружили «растяжку» сразу с двумя гранатами. Огромную помощь работе разведчиков оказывает снайпер. Однажды он спас товарищей от неминуемой гибели.

«Наша группа попала под перекрестный, в засаду. Я оказался в том месте, удобное место было, и с 600 метров поразил двух пулеметчиков, расчет снайпера на отходе. Тем самым обеспечил беспрепятственный отход группы, никого не зацепило даже», - сказал боец с позывным Хам.

В наш тыл на этом направлении сейчас пытаются прорваться в основном иностранные легионеры из украинского ЧВК «Аллигатор». Разведчики вскрыли тайник с оружием и тем самым спасли от диверсий наших военнослужащих, а также важные стратегические объекты.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

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