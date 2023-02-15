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Во Франции заинтересовались, откуда у дочери украинского главкома Залужного деньги на виллу на Канарах

Константин Коковешников
Ирина Елагина
22:25 15.02.2023
Залужный позиционирует себя как аскет с китайским внедорожником, при этом у дочери роскошная 4-этажная вилла на Канарских островах.
© Видео: ТК "Звезда" © Фото: Ukraine Presidency Ukraine Presi Globallookpress
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Украинского главкома Валерия Залужного заподозрили в финансовых махинациях. Неприятные вопросы к нему возникли на Западе. Задал их лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино. Поводом стала информация о том, что дочь Залужного - студентка, за последние полгода купила две роскошные виллы в Чили и на Канарах. История весьма подозрительна. Подробности изучил корреспондент Константин Коковешников.

Живописная 4-этажная вилла на Канарских островах. Восемь спален, каждая с террасой. Тренажерный зал, сауна и гараж на несколько автомобилей. Все это, если верить данным, опубликованным еще на прошлой неделе в украинских телеграм-каналах, принадлежит главкому ВСУ Валерию Залужному, а записано на его старшую дочь от первого брака - Кристине.

О том, что Залужный лично пожертвовал армии один миллион долларов стало известно в конце января. Тогда, как сообщала New York Times,  их завещал ему скончавшийся пожилой американец с украинскими корнями. В самом Киеве сообщениям предположительно о коррумпированности Залужного не придали большого значения. Официальной реакции на них так и не последовало. А через пару дней фото документов на своей странице опубликовал лидер французской партии Народный республиканский союз Франсуа Асселино.

Любопытно, что произошло это на фоне скандала с закупкой продовольствия ВСУ по завышенным ценам. И хотя формально Залужный к этому отношения не имел, тогда в отставку был отправлен заместитель украинского министра обороны.

Сам Залужный, который на Украине считается едва ли не образцом аскетизма, согласно декларации двухлетней давности, владел лишь китайским внедорожником. Скромная по современным меркам квартира и несколько земельных участков - почему-то площадью 5 квадратных метров - были записаны на супругу Залужного. И здесь, конечно, публикация данных о недвижимости якобы его дочери может быть выгоден сразу по нескольким причинам.

При этом важно не столько это, как то, какой популярностью Залужный пользуется на Западе. Недавно он даже попал на обложку журнала Time, который включил Залужного в список ста самых влиятельных людей прошлого года. Он может напрямую - в обход Зеленского - разговаривать с крупнейшими американскими и чиновниками, а Зеленскому даже об этом не докладывать. Поэтому уже давно говорят, что между ними - негласное соперничество. Тем более что Залужного рассматривают как наиболее вероятного следующего президента Украины.

В самой Украине рейтинг доверия к Залужному лишь на 4 % уступает популярности Зеленского. Как и он, главком ВСУ ведет собственный телеграм-канал и принимает участие в фотосессиях. Говорят даже, что офис президента рекомендовал Залужному умерить собственную медийную активность.

Александр Сырский - командующий Сухопутными силами Украины. Считается, что именно он поддержал Зеленского в том, чтобы не отступать из Артемовска. В то время как Залужный настаивал на отводе оттуда украинской армии. При этом публично предъявить претензии Залужному - пусть даже в связи с коррупционным скандалом - означает ставить под сомнение действия украинских военнослужащих. Чего ни в Киеве, ни на Западе понятно что сейчас никто не допустит.

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