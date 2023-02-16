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Опубликованы кадры момента попадания снаряда прямо в окоп с боевиками

Игорь Лапик
Анастасия Бобылева
06:01 16.02.2023
С первого же выстрела гаубица попала по цели, на видео можно увидеть разрушительный взрыв.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские артиллеристы ударили по окопам украинских боевиков. Кадры попадания снарядов попали на видео. На кадрах видно, что они ложатся точно в окопы, где прячутся украинские националисты.

Гаубица Д-20 может стрелять на расстояние почти до 20 км. Наблюдатели, находящиеся в 400 метрах от противника на передовой, помогают скорректировать огонь, и артиллеристы бьют по заявленным целям.

Другая гаубица, Д-30, совсем недавно прошла техобслуживание. Были проверены все узлы агрегаты механизмы. Ее первый тестовый выстрел был сразу по противнику, по укрытой пехоте неприятеля.

Ранее российский снайпер рассказал, как спас товарищей, попавших в засаду украинских боевиков. Он ликвидировал двух вражеских пулеметчиков и снайпера, что помогло ему и его товарищам беспрепятственно отойти.

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