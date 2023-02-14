Российский снайпер рассказал, как спас товарищей, попавших в засаду боевиков

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4.2 снайпер

Российские снайперы оказывают большую помощь разведчикам в зоне СВО. Снайпер розыскной группы разведки с позывным Хам рассказал, как спас товарищей от неминуемой гибели.

По его словам, группа попала в засаду под перекрестный огонь, а Хам оказался на удобной для стрельбы позиции. Он убил двух вражеских пулеметчиков, что помогло ему и его товарищам беспрепятственно отойти.

«Я оказался в том месте, удобное место было, и с 600 метров положил двух пулеметчиков расчета, снайпера на отходе. Тем самым обеспечил беспрепятственный отход группы, никого не зацепило даже», - вспоминает он.

Ранее командир расчета минометчиков рассказал об отношении российских бойцов к противнику. Он подчеркнул, что, когда украинским боевикам нужно вынести раненых и погибших с поля боя, российские военнослужащие временно прекращают огонь.