Politico: Венгрия и Франция заблокировали санкции ЕС против атомной отрасли России

Венгрия отметила важную роль АЭС Росатома в энергосистеме страны, а Франция указала на большое количество АЭС в мире, где используется сырье из РФ, передает Politico.

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Венгрия и Франция выступили против намерений Еврокомиссии ввести санкции против атомной отрасли Российской Федерации. Об этом сообщило издание Politico.

«К сожалению, атомный сектор не включен в это предложение», - цитирует ТАСС издание, в котором три европейских дипломата прокомментировали введение новых антироссийских санкций.

Как пишет газета, причина, по которой Венгрия отказалась поддержать данные ограничения - крайняя важность атомной электростанции Росатома в энергетической системе страны. Французская сторона заявила, что большое количество АЭС в мире используют сырье из России.

Ранее появилась информация, что Европейский союз хочет запретить экспорт сантехники в Российскую Федерации. В перечень антироссийских ограничений могут быть включены «биде, унитазы, смывные бачки», сообщало издание EUobserver.