EUobserver: ЕС хочет запретить экспорт сантехники в Россию
Евросоюз планирует запретить экспортировать в Россию сантехнику, в том числе «биде, унитазы, смывные бачки» и аналогичные товары. Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на проект десятого пакета санкций ЕС, который сегодня изучают послы европейских стран в Брюсселе.
Кроме сантехники на место в санкционном списке претендуют светодиоды, конопляные волокна, автопогрузчики, машины для сортировки писем, дымовые трубы, кирпичи, шины и перья для перьевых ручек. Таким способом Евросоюз планирует нанести широкий удар по промышленному потенциалу РФ. В то же время алмазная и атомная промышленность в очередной раз «осталась без внимания».
В банковской сфере появятся штрафы. За помощь россиянам в сокрытии своих активов в европейских странах банкам придется заплатить не больше 10% от общего годового оборота, включая подразделения во всем мире. Для частных лиц - ограничения в размере 50 тысяч евро или в 5 000 евро за каждый день нарушения.
Прежде чем принять окончательное решение по десятому пакету санкций, его будут обсуждать на следующей неделе. Также в него могут быть внесены изменения.
По словам главы Еврокомиссии, новый пакет антироссийских санкций предполагает торговые ограничения на 11 млрд евро. В том числе планируется ввести ограничения на ряд компонентов, которые используют в военной сфере.