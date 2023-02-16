EUobserver: ЕС хочет запретить экспорт сантехники в Россию

Также в новом списке окажутся светодиоды, кирпичи и дымовые трубы. При этом в очередной раз санкции не коснутся алмазной и атомной сфер промышленности РФ.

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Евросоюз планирует запретить экспортировать в Россию сантехнику, в том числе «биде, унитазы, смывные бачки» и аналогичные товары. Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на проект десятого пакета санкций ЕС, который сегодня изучают послы европейских стран в Брюсселе.

Кроме сантехники на место в санкционном списке претендуют светодиоды, конопляные волокна, автопогрузчики, машины для сортировки писем, дымовые трубы, кирпичи, шины и перья для перьевых ручек. Таким способом Евросоюз планирует нанести широкий удар по промышленному потенциалу РФ. В то же время алмазная и атомная промышленность в очередной раз «осталась без внимания».

В банковской сфере появятся штрафы. За помощь россиянам в сокрытии своих активов в европейских странах банкам придется заплатить не больше 10% от общего годового оборота, включая подразделения во всем мире. Для частных лиц - ограничения в размере 50 тысяч евро или в 5 000 евро за каждый день нарушения.

Прежде чем принять окончательное решение по десятому пакету санкций, его будут обсуждать на следующей неделе. Также в него могут быть внесены изменения.

По словам главы Еврокомиссии, новый пакет антироссийских санкций предполагает торговые ограничения на 11 млрд евро. В том числе планируется ввести ограничения на ряд компонентов, которые используют в военной сфере.