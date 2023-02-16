В ООН прокомментировали призывы к исключению РФ из организации

По мнению официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, исключение стран-членов не содействует долгосрочному поиску мира.

© Фото: Torsten Silz dpa Globallookpress

Организация Объединенных Наций не считает, что исключение каких-либо стран из Всемирной организации способствовало бы поиску долгосрочного мира. С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«В том, что касается ООН, мы не считаем, что исключение стран-членов содействует долгосрочному поиску мира», - цитирует РИА Новости Дюжаррика, который прокомментировал призывы к исключению Российской Федерации из ООН.

Ранее в Организации Объединенных Наций призвали Соединенные Штаты решить проблему с невыдачей виз дипломатам из Российской Федерации. Стефан Дюжаррик отметил важность допуска всех дипломатов, которые приходят на работу в штаб-квартиру организации, которая расположена в Нью-Йорке.