В ООН призвали США решить проблему с невыдачей виз российским дипломатам

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В штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке важно допускать всех дипломатов, которые направляются туда по работе. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик после невыдачи российским дипломатам виз США.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Штаты сорвали участие российской делегации в комитете по информации. Американские власти предоставили главе делегации Марии Захаровой визу лишь 3 мая после обеда, в день начала сессии, а два эксперта виз не получили вообще, пояснил он.

Дюжаррик заявил, что с принимающей стороной подобный вопрос поднимался неоднократно.

«Важно, чтобы каждому, у кого есть дела в ООН, было позволено прибыть в США для участия в этих заседаниях», - цитирует его РИА Новости.

Ранее в России отмечали, что уже более четырех лет сталкиваются с проблемами из-за действий американских властей по невыдаче виз. В ноябре РФ требовала запустить арбитраж ООН по этому вопросу.