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Американская экоактивистка Дэй собирается обжаловать решение суда о запрете на въезд в РФ

Игнат Далакян
20:48 16.02.2023
Девушка дала комментарий о решении суда о запрете въезда в страну на 40 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Американская экоактивистка Алисия Дэй, которая была арестована на 13 суток за прогулку с теленком по кличке Доктор по Красной площади, прокомментировала в беседе со «Звездой» решение суда о запрете на ее въезд в Россию на 40 лет.

«Когда я освободилась 13 февраля, я и так знала, что наверное меня будет ждать полиция. И я была права. И тогда я сказала, что ничего страшного, если скажут, что я не смогу сюда вернуться», - сказала Дэй.

Также девушка рассказала о своем желании оспорить решение суда после знакомства и встречи после ее освобождения с одним полицейским из спецприемника.

Кроме того, Алисия Дэй сообщила, что хочет в будущем вернуться в Россию и даже готова отсидеть пять лет в тюрьме, если отменят запрет на ее въезд в страну. Однако, девушка надеется, что выиграет суд.

Напомним, что экоактивистку из Соединенных Штатов Алисию Дэй, которая приехала в Россию, арестовали 1 февраля на 13 суток. Американка решила прогуляться с теленком по кличке Доктор по Красной площади, чтобы показать ему красоты города. Сама экоактивистка заявила, что это не было экологической акцией.

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