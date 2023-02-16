Освобожденным российским бойцам раздали телефоны для связи с близкими
В российском оборонном ведомстве отмечали, что бойцам ВС РФ в украинском плену грозила смертельная опасность.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Возвращенным из плена российским военнослужащим раздали телефоны для связи с родными и близкими.
«Всем раздадим телефоны, они останутся у вас, заряжены и с сим-картами», - сказали российским освобожденным бойцам.
На опубликованных кадрах российские военнослужащие передают привет своим близким и родным.
Напомним, Минобороны РФ заявило, что в результате переговоров из украинского плена 101 военнослужащий ВС РФ вернулся на Родину. Российским бойцам, согласно заявлению оборонного ведомства, в плену грозила смертельная опасность.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов