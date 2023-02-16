Армия Освобожденным российским бойцам раздали телефоны для связи с близкими В российском оборонном ведомстве отмечали, что бойцам ВС РФ в украинском плену грозила смертельная опасность. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Возвращенным из плена российским военнослужащим раздали телефоны для связи с родными и близкими. «Всем раздадим телефоны, они останутся у вас, заряжены и с сим-картами», - сказали российским освобожденным бойцам. На опубликованных кадрах российские военнослужащие передают привет своим близким и родным. Напомним, Минобороны РФ заявило, что в результате переговоров из украинского плена 101 военнослужащий ВС РФ вернулся на Родину. Российским бойцам, согласно заявлению оборонного ведомства, в плену грозила смертельная опасность. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика