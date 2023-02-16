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В МО РФ сообщили о возвращении 101 российского военнослужащего из украинского плена

18:32 16.02.2023
В российском оборонном ведомстве заявили, что в плену возвращенным военнослужащим грозила смертельная опасность.
В МО РФ сообщили о возвращении 101 российского военнослужащего из украинского плена
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России заявили о возвращении более сотни российских военнослужащих из украинского плена. 

«Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении. 

Освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолеты военно-транспортной авиации ВКС России. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях российского оборонного ведомства. 

МО РФ добавило, что всем освобожденным российским военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. 

Прошлый раз российские военнослужащие возвращались домой из плена 4 февраля - тогда вернулись 63 человека. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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