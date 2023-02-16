В МО РФ сообщили о возвращении 101 российского военнослужащего из украинского плена
В Минобороны России заявили о возвращении более сотни российских военнослужащих из украинского плена.
«Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении.
Освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолеты военно-транспортной авиации ВКС России. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях российского оборонного ведомства.
МО РФ добавило, что всем освобожденным российским военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Прошлый раз российские военнослужащие возвращались домой из плена 4 февраля - тогда вернулись 63 человека.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов